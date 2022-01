Die Vertreibung aus Bullerbü

Woher sie denn wisse, wie es ist, ein Kind zu sein, obwohl sie doch schon längst keines mehr sei, wurde Lindgren immer wieder gefragt. Eine Antwort erfährt man aus den Tagebüchern: „Ich denke überhaupt nur an das Kind in mir.“ Die anarchische Pippi ähnelte gewiss der jungen, burschikosen Astrid. Doch auch das einsame, verlassene Kind, das immer wieder auftaucht, ob als Pippi Langstrumpf oder Karlsson vom Dach, stand ihr nahe. Vielleicht dachte sie dabei an ihren Sohn Lasse, den sie als junge Mutter vorübergehend zu Pflegeeltern geben musste – eine schmerzliche Erfahrung, die sie nie überwand und erst spät offenbarte. Der kleine Karl Löwenherz, der mit neun Jahren stirbt? Möglicherweise erinnert er an ihren jung verstorbenen Bruder Gunnar. Und der alkoholkranke Nachbar der kleinen Madita? Lindgrens Mann Sture starb 1952 an den Folgen einer Leberzirrhose.