Die Aufsässigkeit der Mira Lobe

Das heute vergriffene Buch ("Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann ist es der Satz: Das ist nun einmal so!") ist typisch für Lobe, aber auch für weite Teile der österreichischen Jugend-Literatur der 60er- und 70er-Jahre: Lobe war Gründungsmitglied der "Gruppe". In dem Autorinnen-Kollektiv beschäftigen sich Schriftstellerinnen wie Käthe Recheis, Hannelore Valencak oder Friedl Hofbauer mit feministischen, emanzipatorischen und ökologischen Fragen.

Gerechtigkeit, Gemeinsamkeit und Solidarität, aber auch Selbstbehauptung ihrer Protagonisten waren Hauptanliegen Lobes. Und das Bewusstsein für die österreichische Sprache: "Typisch Wienerisch" war sie selbst allerdings nicht und sprach auch nicht so – nachzuhören in Interviews in der Ausstellung. Geboren 1913 als Hilde Mirjam Rosenthal in Görlitz, Sachsen, wuchs sie in einer bürgerlichen jüdischen Familie auf. Zur Sozialistischen Arbeiterjugend zog sie ihr Mitleid für Schwächere: "Ich hatte irgendein Schuldgefühl, dass es mir so gut ging und dass ich wusste, anderen geht es weniger gut."

Doch auch ihr ging es nicht immer gut: 1936 flüchtete die Familie vor den Nazis nach Palästina, wo Mira den Regisseur Friedrich Lobe, mit dem sie 1950 nach Wien kam, heiratete. Noch in Palästina veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Insu-Pu".

In Wien lernte sie bei der kommunistischen Kinderzeitung UZ die Illustratorin Susi Weigel kennen: Miteinander gestalteten sie mehr als 100 Bücher und wurden zur "Marke": "Kennst du die bunten Mira-Susi-Bücher?" warb der Verlag für das Dream-Team, dessen Werdegang in vier Ausstellungsteilen nachgezeichnet wird.

Im Katalog zur Schau (Hg.: Ernst Seibert, Georg Huemer, Lisa Noggler-Gürtler, Residenz, 26 €) schreibt neben Germanisten und Zeitgeschichtlern auch Renate Welsh über ihre Erinnerungen an ihre Freundin Mira Lobe.