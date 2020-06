Mark Twain: Handbuch für junge Heuchlerinnen

Mark Twain, "Handreichung für freche Fräulein"

Jetzt ist eine Kurzgeschichte von Mark Twain wieder aufgetaucht, die geradezu Vorbild für die Generation Pippi hätte sein können: "Advice to Little Girls" heißt Twains freche Geschichte, die erstmals 1867 in einer Erzählsammlung veröffentlicht wurde. Der italienische Donizelli-Verlag hat den kurzen Text 2010 in italienischer Übersetzung neu herausgegeben und mit hinreißenden Bildern des preisgekrönten russischen Illustrators Vladimir Radunsky ausgestattet.