Lagerlöf, Lindgren und Mankell: Filme und Bücher aus Südschweden

Die Brüder Löwenherz & Ronja Räubertochter, Astrid Lindgren

Für die Verfilmung des Astrid Lindgren Klassikers „Die Brüder Löwenherz“ wurden 1977 die grünen Hügel von Brösarp im Südosten Skånes ausgewählt. An diesem märchenhaften Ort, der den fiktiven Namen „Nangijala“ trägt, fand der letzte Kampf mit dem bösen, feuerspeiende Drache Katla statt. Für das erste Treffen von Ronja Räubertochter und Birk in Mattisborgens Bierkeller diente hingegen die rund 20.000 Quadratmeter große Höhle Tykarpsgrottan in Ignaberga als Kulisse, die heute auf geführten Touren besichtigt werden kann. Besucher entdecken die sanften Hügel rund um Brösarp (Bild oben) am besten zu Fuß. Zahlreiche Wanderwege bieten ein genussvolles Auf und Ab mit zuweilen anspruchsvollen Anstiegen.

Das siebente Siegel, Ingmar Bergman

Das Naturschutzgebiet Hovs Hallar an der Nordspitze der Bjäre-Halbinsel bietet eine dramatische Landschaft mit steilen Klippen und weitläufigen Kies- und Geröllstränden – die perfekte Kulisse für Teile des Films „Das siebente Siegel“. Insgesamt drehte Ingmar Bergman acht Filme in Skåne. Auf einer Etappe des Weitwanderwegs Skåneleden können lauffreudige Besucher die spektakuläre Natur erkunden.