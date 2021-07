Mit dem Wohnmobil durch Schweden: Von Luxus-Nomaden und Eremiten

In Schweden gilt das sogenannte „Allemansrätten“: Jedermann darf für eine Nacht ein Privatgrundstück betreten, solange kein Haus in Sichtweite ist und der Besitzer keine eigenen Nutzungsansprüche geltend macht. Mit dem Camper-Boom machten jedoch einige Grundbesitzer schlechte Erfahrungen und sperren die Zufahrtswege ab. Doch es gibt Alternativen für ungestörten Naturgenuss abseits der offiziellen Campingplätze. Auch so mancher Wander- oder Übernachtungsparkplatz toleriert Wohnmobile rund um die Uhr. Den Weg zu den vielfältigen Möglichkeiten weisen einschlägige Apps, wahrhaft genial ist „park4night“ (park4night.com, mit Beschreibungen, Bewertungen, Fotos und Navigation).

Im Aufbau befindet sich die Plattform „Swede Stops“ (swedestops.eu): Als Pendant zu landvergnuegen.com in Deutschland bzw. bauernleben.at oder schaufaufsland.com in Österreich bietet sie autarken Reisemobilen eine Art Urlaub am Bauernhof: Gegen eine Mitgliedsgebühr (30 bis 35 Euro pro Jahr) offerieren landwirtschaftliche Produzenten (Bauernhöfe, Winzer, Gärtner, Bäckereien, Schlossgüter etc.) 24 Stunden kostenfreies Parken sowie ihre Spezereien zum Kauf (fefi.eu).

Und dann gibt es Larz’ neue Geschäftsidee „Eremit“: private Landbesitzer (aktuell gut sechzig) stellen gegen eine geringe Gebühr schöne, abgeschiedene Ställplatser (meist an Seen) für genau ein Wohnmobil zur Verfügung und versprechen Ruhe und Exklusivität. Oft gibt’s Zusatzleistungen wie Saunen, Grill, Boote und vieles mehr. Die Abwicklung funktioniert über die App eremit.app.