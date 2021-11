(K)eine Spur vom Biber

Rund 400 Biber gibt es in Wien, keiner davon will an diesem Tag in die Zeitung. Aber wir sind in guter Gesellschaft. Als die Autorin unlängst mit Wiens Forstdirektor auf den Wienerberg stieg, um den seit einiger Zeit dort ansässigen Biber zu sehen, hatte sie ebenfalls Pech. Dabei ist der Wienerberg-Biber höchst prominent: Aus der Liesing ist er über die Triesterstraße gekommen und hat sich am Wienerbergteich niedergelassen, als man ihn daheim nicht mehr wollte. Man weiß ja: Biberfamilien dulden keine fast erwachsenen Nesthocker. Mit zwei Jahren müssen sich die sogenannten Halbstarken eine neue Bleibe suchen. Viele lassen auf der Herbergssuche ihr Leben, der Wienerberg-Biber hat es, weil im Lockdown wenig Verkehr war, tatsächlich über die viel befahrene Triester Straße geschafft und sich ein neues Revier am Wienerberg geschaffen. Trotz der beachtlichen Leistung blieb er publicityscheu. Wie nun die Donauinsel-Biber.