Ruiniert eigenes Mädchen- und Buben-Spielzeug unsere Kinder?

Als Polizist haben sie dann Waffen in der Hand (was Scharfschützengewehre mit Laseroptik zu gutem Spielzeug macht, ist ein eigenes Thema), als Räuber sind sie coole Draufgänger (und fliehen bei einem aktuellen Lego-Produkt per Floß auf einem Fluss, warum auch immer). Ihre Spielszenarien umfassen Landkarte, Eisbohrer und Pilotenhelm, die der Mädchen beinhalten Blumenvase, Kuchengabel und Kinderwagen. Dazwischen immer wieder die betonte Korrektheit, wenn eine Spielzeugfrau dann per Brille, Blazer und Aktentasche still die Botschaft brüllt: Ich bin voll die erfolgreiche Businesswoman.