Sinnvoll schenken: Mehr als nur ein Spielzeug

Selbst weiterentwickeln

Eine Steuerung mittels Smartphone ist zwar laut Iarotska auch möglich, allerdings aufgrund des kleineren Displays nicht so praktikabel. Die Tätigkeiten,die der Roboter verrichten soll, werden mithilfe einer weiteren App festgelegt. Dabei kann durch entsprechende Programmierung eine sich wiederholende Befehlskette festgelegt werden. Grafische Symbole für Befehle ermöglichen es auch Kindern, die noch nicht lesen können, die Steuerung.

„Nach einem Jahr nutzen noch mehr als 30 Prozent der Käufer den Roboter“, sagt Iarotska und stützt sich dabei auf Daten basierend auf der Nutzung der App. Apropos App: Sie steht seit kurzem jedem Nutzer zur eigenen Weiterentwicklung offen.

Durch diese beiden Komponenten – Bauen und Programmieren – sollen Feinmotorik, räumliches und logisches Denken und Problemlösungskompetenz der Kinder weiterentwickelt werden. „Wir sehen unser Spielzeug als Lernroboter“, sagt Iarotska. Daher werde es auch nicht in klassischen Spielzeugläden verkauft, sondern in erster Linie online vertrieben.

Inzwischen sind drei Sets erhältlich. Das Education Kit um 249 Euro, das Starter Kit um 179 Euro und ein Upgrade Kit um 149 Euro. Preise, die nicht so schnell locker gemacht werden für ein Spielzeug. „Eltern, die das kaufen, sehen das eher als Investition“, sagt Iarotska. Zudem sei das Produkt auch für Schulen gedacht, wiewohl der Verkauf an diese mühsam sei, wie sie einräumt.

Namhafte Investoren

Seit dem Vorjahr wurden rund 5000 Stück verkauft. Im nächsten Jahr will das 15-köpfige Team – darunter die Hälfte Entwickler und zwei Pädagogen – den Break Even schaffen. Auch, indem der Vertrieb weiter ausgebaut wird, vor allem in den USA.

In die Entwicklung von Robo Wunderkind sind bereits 1,8 Millionen Euro geflossen. Eine Summe, die für junge Start-up-Gründer nicht aufzubringen ist. Daher holten sie sich Business Angels und zwei Venture Fonds an Bord, darunter den ehemaligen Zumtobel-Chef Harald Sommerer und die staatliche Förderbank aws. Zu Beginn half auch eine Crowdinvesting-Kampagne, bei der fast 2200 Private investierten.

Schwierig sei in diesem Zusammenhang, wie Iarotska beklagt, der Sitz des Unternehmens in Wien. „Der Markt ist klein und es gibt wenig Investoren.“ Sie würde sich mehr steuerliche Anreize für Investments in Start-ups wünschen. In Stein gemeißelt es sei es jedenfalls nicht, dass das Unternehmen dauerhaft in Österreich bleibt.