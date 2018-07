Gender Creative Parenting: Wenn das Geschlecht geheim bleibt

Bub oder Mädchen? Die wohl häufigste Frage in der Schwangerschaft beantworten werdende Eltern gerne mit "Gender Reveal Partys", wo sie Kuchen mit rosa oder blauem Inhalt servieren oder Luftballons platzen lassen, aus denen farblich passendes Konfetti rieselt. Auch bei Babypartys gibt das Geschlecht den (Farb-)Ton an. Bereits Monate vor ihrer Geburt werden Kinder so in ein Schema gepresst – Blau oder Rosa, "Papas Prinzessin" oder "Zukünftiger Herzensbrecher".

Genau das wollten Kyl und Brent Myers vermeiden. Als Kyl, eine Soziologin, schwanger wurde, beschlossen sie, das Geschlecht ihres Babys für sich zu behalten, nicht einmal Oma und Opa wussten anfangs, ob ihr Enkelkind Bub oder Mädchen war. Heute ist Zoomer zwei Jahre alt. Auf Fotos (auf dem Instagram-Account der Familie oder ihrem Blog) lässt sich tatsächlich nicht sagen, ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelt. Zoomer trägt rosa Kleidchen genauso wie "klassische" Bubenkleidung.