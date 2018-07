Geschlechtsneutraler Kindergarten: Wo Kinder aus der Rolle fallen

Die Puppenecke den Mädchen, die Bauecke den Buben; was bei vielen Menschen Erinnerungen an die eigene Kindergartenzeit weckt, ist im städtischen Kindergarten in der Dadlergasse im 16. Wiener Gemeindebezirk längst passé.

Statt nach Geschlechtern getrennten Spielbereichen finden sich hier Bauklötze, Autos oder Kinderküchen-Geschirr in Rollcontainern und können von den Kindern nach Belieben im Raum verteilt werden. Die Wände sind pastellgelb und weiß gestrichen, auf dem grauen Boden sind kreisrunde Teppiche in Orange aufgelegt. Auf das typische Blau für Buben und Rosa für Mädchen wurde bewusst verzichtet – denn in der Dadlergasse liegt der Fokus seit rund vier Jahren auf geschlechtssensibler Pädagogik. Bedeutet, dass geltende Rollenbilder und Stereotype für Männer und Frauen in der täglichen Arbeit mit den Kindern hinterfragt und aufgebrochen werden.