Neues Lego-Spielzeug soll Kindern helfen, den Tod zu verstehen

Das Wiener Bestattungs-Museum bietet

Lego-Spielzeug zum Thema Tod an.

Das Lego-Spielzeug kann man im Internet

oder direkt beim Museums-Laden kaufen.



Das Wiener Bestattungs-Museum verkauft

jetzt einen Leichen-Wagen und

eine Leichen-Straßen-Bahn aus Lego.

Es gibt auch einen ganzen Friedhof aus Lego.

Zum neuen Lego-Friedhof gehören

ein Grabstein, ein Grab,

ein Bagger und Friedhofs-Mitarbeiter.

Die neue Lego-Familie besteht aus Mutter,

Vater, Kind, der verstorbenen Person

und einem Skelett.

Außerdem gibt es jetzt ein Krematorium

als Lego-Spielzeug.

Ein Krematorium ist ein großer Ofen,

in dem tote Menschen verbrannt werden.



Das Lego-Spielzeug soll Kindern helfen,

das Thema Tod besser verstehen zu können.

Viele Eltern wissen nicht, wie sie ihren Kindern

den Tod erklären sollen.

Mit Lego-Spielzeug können die Eltern

ihren Kindern jetzt spielerisch den Tod erklären

und erklären, was passiert, wenn jemand gestorben ist.