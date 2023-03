Am Montag veröffentlichte A la Carte 2023 die 100 besten österreichischen Restaurants im Jahr 2023 - neben der Rangliste umfasst der aktuelle Guide A la Carte insgesamt 829 Lokal-Empfehlungen für Österreich.

Bestes Restaurant im Land mit der Höchstwertung von 100 Punkten ist das Steirereck in Wien. "Nirgendwo sonst gelingt die Kombination aus hochkarätigem Fine Dining, regional orientierter Produktküche und perfekter Gastlichkeit so gut. Hut ab davor, dass Birgit und Heinz Reitbauer in den letzten Jahren "nebenbei" auch noch das Wirtshaus Steirereck am Pogusch zu einem ländlichen Luxusresort erneuert haben", Christian Grünwald, Herausgeber des Restaurantführers A la Carte, über die Nummer eins.

Ganz knapp dahinter befindet sich nach wie vor Andreas Döllerer in Golling (99 Punkte) mit seiner Alpin-Küche.

Aufsteiger und Einsteiger

Aufgewertet um einen Punkt und damit neu mit 99 Punkten im Spitzenfeld liegt das Landhaus Bacher in Mautern, "wo Thomas Dorfer der Wachau einen frankophilen Touch verleiht", so der Restaurantführer in seiner Begründung.

99 Punkte, ebenfalls einen Punkt mehr, gibt es für Konstantin Filippou in Wien, der laut den anonymen Restauranttestern "Gerichte mit hierzulande einzigartigem Detailfanatismus abliefert": "Eine brillante Vorstellung, die jedem internationalen Vergleich standhält."

Deutliche Aufwertungen mit zwei Punkten gab es für die die bekannten Restaurants Mraz & Sohn (Wien), Lukas (Schärding), Esslokal (Hadersdorf am Kamp) und Aend (Wien). Ein Plus von vier Punkten erhielt das Wirtshaus Steirereck am Pogusch (St) dank der dort neu organisierten Küche.

Neu im Ranking mit 93 Punkten ist das Oniriq in Innsbruck, wo Christoph Bickel ein bemerkenswert hochkarätiges Gourmet-Gesamtkonzept etabliert hat. "Eine wirklich coole innovative Küche in ebensolchem Ambiente und tollem Weinangebot. Nicht nur für Innsbruck ein absolutes Must", so Grünwald.

"Für die These, dass sich die österreichische Spitzengastronomie in einer signifikanten Existenzkrise befindet, ist keine Bestätigung zu finden. Da ist einerseits das generell immer höhere Qualitätsniveau der Betriebe. Und auch der Publikumszuspruch scheint größer zu sein denn je", gibt sich Grünwald überzeugt.

So lief die Auswahl ab: Die Top-100-Liste bewertet die besten Spitzengastronomiebetriebe in Österreich, dafür besuchen A la Carte-Tester anonym 130 von der Redaktion nominierte Restaurants. Nur in der Top-100-Rangliste werden Punkte vergeben.

Neu in der Rangliste der Besten

Oniriq, Innsbruck, 93 Punkte

Tannheimer Stube, Tannheim, 92 Punkte

Ötztaler Stube, Sölden, 91 Punkte

Post Gourmet Stube, Lermoos, 90 Punkte

Chef’s Table, Telfs-Buchen, 89 Punkte

Glass Garden, Salzburg, 89 Punkte

Schwarzer Adler, Hall in Tirol, 89 Punkte

Dahoam, Leogang, 88 Punkte

Moritz, Grafenstein, 88 Punkte​​​​​​​

Sattlerhof, Gamlitz, 86 Punkte​​​​​​​

Terra, Stainz, 85 Punkte​​​​​​​

Gaumenkitzel, Kirchberg am Wechsel, 84 Punkte​​​​​​​

Kolm, Arbesbach, 83 Punkte​​​​​​​

Himmelreich, Zaußenberg am Wagram, 82 Punkte​​​​​​​

Hofmeisterei Hirtzberger, Weißenkirchen in der Wachau, 82 Punkte​​​​​​​

Weyerhof, Bramberg am Wildkogel, 82 Punkte

Auzug aus den Besten der Besten (100-93 Punkte)

Steirereck, Heinz Reitbauer, Wien, 100 Punkte

Döllerer, Andreas Döllerer, Golling, 99 Punkte

Konstantin Filippou, Konstantin Filippou, Wien, 99 Punkte

Landhaus Bacher, Thomas Dorfer, Mautern, 99 Punkte

Amador Juan, Amador, Wien, 98 Punkte

Obauer Rudolf, Obauer, Werfen, 98 Punkte

Silvio Nickol, Silvio Nickol, Wien, 98 Punkte

Yscla-Stüva, Benjamin Parth, Ischgl, 98 Punkte

Bootshaus Lukas Nagl, Traunkirchen, 97 Punkte

Ikarus Martin Klein, Salzburg, 97 Punkte

Mraz & Sohn, Markus & Lukas Mraz, Wien, 97 Punkte

Taubenkobel, Alain Weissgerber, Schützen am Gebirge, 97 Punkte

Rote Wand Chef’s Table, Julian Stiege, Lech am Arlberg, 96 Punkte

Senns.Restaurant, Andreas Senn, Christian Geisler, Salzburg, 96 Punkte

Die Forelle, Hannes Müller, Weissensee, 95 Punkte

Geschwister Rauch, Richard Rauch, Bad Gleichenberg, 95 Punkte

Hubert Wallner, Hubert Wallner, Dellach-Maria Wörth, 95 Punkte

Ois, Philip Rachinger, Neufelden, 95 Punkte

Paznaunerstube, Martin Sieberer, Ischgl, 95 Punkte

Aend, Fabian Günzel, Wien, 94 Punkte

Die Weinbank – Restaurant Gerhard Fuchs, Ehrenhausen, 94 Punkte

Gourmetrestaurant im Tannenhof, Gustav Jantscher, St. Anton am Arlberg, 94 Punkte

Griggeler Stuba, Nicholas Hahn, Lech am Arlberg, 94 Punkte

Harald Irka am Pfarrhof, Harald Irka, St. Andrä im Sausal, 94 Punkte

Stiar, Gunther Döberl Ischgl, 94 Punkte

Vigne Pfefferschiff, Jürgen Vigne, Salzburg-Hallwang, 94 Punkte

Kilian Stuba, Sascha Kemmerer, Hansjörg Frick Hirschegg im Kleinwalsertal, 93 Punkte

Oniriq, Christoph Bickel, Innsbruck, 93

Tian, Paul Ivic, Mathias Martin Wien, 93 Punkte

Info: A la Carte 2023, 829 empfehlenswerte Lokale in ganz Österreich: erhältlich im Zeitschriftenhandel, 10 Euro, www.alacarte.at/restaurant-guide