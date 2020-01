Weltbester Koch Mauro Colagreco: "Aus dem Meer gewinne ich Kraft"

Dank des milden Klimas in Menton konnten Sie mehrere Gärten anlegen, Sie halten auch eigene Hennen: Wie weit geht die Planung?

Die Gärten unseres Restaurants werden laufend erweitert. Wir hätten gerne mehr Tiere, würden gerne Getreide anbauen, unser Wissen über Permakultur vertiefen, Besucher empfangen und andere Arten von Erlebnisaktivitäten anbieten, zum Beispiel Ausbildungen, Verkostungen, Workshops. Wir arbeiten momentan daran, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und produktiver zu werden. Selbstversorgung streben wir allerdings nicht an, da es in der Region – bei allen Schwierigkeiten – noch ein großes Netz an Kleinerzeugern gibt, mit denen wir seit Anbeginn zusammenarbeiten und die wir für das gesellschaftliche Gefüge der Region für unerlässlich halten.

Ihr Heimatort in Argentinien liegt am Río de la Plata, Ihr Restaurant am Mittelmeer: Welche Rolle spielt das Meer in Ihrem Leben?

In meinem Leben ist das Meer allgegenwärtig geworden. Es ist in meiner Küche zu finden, in unseren Gärten mit Meerblick, bei mir. Meine Frau Julia stammt ursprünglich aus Rio de Janeiro, ebenfalls einer Küstenstadt, und wir schätzen uns sehr glücklich, am Mittelmeer zu leben und jeden Tag die Schönheit der blauen Weiten genießen zu dürfen. Aus dieser Landschaft gewinnen wir Inspiration und Kraft.