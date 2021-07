Mirazur in Frankreich ist das beste Restaurant der Welt

Alles neu oder doch nicht? Die Verkündung der 50 besten Restaurants der Welt gestaltete sich dieses Jahr besonders spannend, da die Spielregeln verändert wurden. Kein ehemaliges Nummer 1-Restaurant der Welt kann erneut die Spitze der Rangliste anführen.

Das Ranking "World's 50 best Restaurants" wird vom britischen Magazin Restaurant erstellt und von S.Pellegrino und Acqua Panna gesponsert – am Dienstag fand in Singapur die feierliche Zeremonie statt: Das französische Restaurant Mirazur in Menton von Chefkoch Mauro Colagreco wurde zum besten Restaurant der Welt gekürt.