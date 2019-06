Die besten Restaurants der Welt: Platz 51 bis 120

Es scheint das Jahr der starken Frauen zu sein: Das Core von Clare Smyth in London, das Restaurant der weltbesten Köchin 2018, schafft den Sprung auf den 66. Rang. Elena Arzak’s Arzak in San Sebastian belegt Platz 53, Pim Techamuanvivit’s Nahm in Bangkok schafft den Sprung auf Rang 69, Helena Rizzo’s Maní in São Paulo kommt auf Platz 73, Garima Arora’s Gaa in Bangkok auf Rang 95 und Anne-Sophie Pic’s schafft mit ihrem Restaurant in Valence den Wiedereinstieg (Platz 98).

Die Rangliste 51-60

51. Platz

Reale, CASTEL DI SANGRO, ITALIEN

52. Platz

Mikla, ISTANBUL, TÜRKEI

53. Arzak

SAN SEBASTIAN, SPANIEN

54. Platz

D.O.M., SÃO PAULO, BRASILIEN

55. Platz

Maaemo, OSLO, NORWEGEN

56. Platz

Relae, COPENHAGEN, DÄNEMARK

57. Platz

Nobelhart & Schmutzig, BERLIN, DEUTSCHLAND

58. Platz

Sud 777, MEXICO CITY, MEXIKO

59. Platz

Burnt Ends, SINGAPUR

60. Platz

Indian Accent, NEU DELHI, INDIEN

Die Rangliste 61-70

60. Platz

Uliassi, SENIGALLIA, ITALY

61. Platz

Nihonryori RyuGin, TOKIO, JAPAN

62. Platz

Florilège, TOKIO, JAPAN

63. Platz

The Ledbury, LONDON, UK

64. Platz

Selfie, MOSKAU, RUSSLAND

65. Platz

Core by Clare Smyth, LONDON, ENGLAND

66. Platz

Astrid y Gastón, LIMA, PERU

67. Platz

Fäviken, JÄRPEN, SCHWEDEN

68. Platz

Nahm, BANGKOK, THAILAND

69. Platz

Saison, SAN FRANCISCO, USA

70. Platz

SingleThread, HEALDSBURG, USA

Die weiteren Restaurant-Platzierungen finden Sie hier.