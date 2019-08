Aufregung um Smoothie-Hersteller: "Der Trump der Lebensmittelbranche"

"Cumback" des Sommers

All das sind Beispiele für Werbungen, die " True Fruits" in der Vergangenheit geschalten hat. Nun sorgt ein neues Sujet für Aufregung. Ihre neueste Kampagne wurde schon in weiser Voraussicht mit den Worten "Achtung! Diese Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden werden!" versehen. Doch den "Dummen" wurde es bei dieser Werbung für einen Smoothie, der aussieht wie eine Sonnencremeflasche, dann wirklich zu dumm.

Denn nicht nur die Aufmachung der Falsche zeugt von einem recht eigenwilligen Sinn für Kreativität. Auch das dazugehörige Werbebild ist eine Gratwanderung entlang des Zeigbaren und Sagbaren: Zu sehen ist der Rücken einer Frau, der mit der Smoothie- "Sonnencreme" ein kleiner, spritzender Penis aufgemalt wurde. Passend dazu wird mit den Worten "Sommer, wann feierst du endlich dein Cumback?" getitelt (Cum, engl. "Sperma").

Die Redaktionen auf das Bild in den sozialen Netzwerken zeigen: Diese Werbung kommt bei vielen alles andere als gut an. "Legt euch mal eine richtige Marketingabteilung zu, die keine komplett unangebrachte Message fabriziert!" oder "Warum beschmiert ihr eine Frau sexistisch, um euer Produkt zu bewerben?", ist dort zu lesen.