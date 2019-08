Karriere vorbei? Influencerin misshandelt Hund und erntet Shitstorm

Brooke Houts ist Influencerin. Mit YouTube-Videos verdient die US-Amerikanerin gutes Geld. Ein eben solches könnte der jungen Frau nun womöglich die Karriere kosten.

Auf der Videoplattform gibt Houts Hunderttausenden Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Eine besonders prominente Rolle spielt dabei seit einiger Zeit ihr Dobermann Sphinx. In den Videos, in denen auch der Vierbeiner auftaucht, spricht Houts unter anderem darüber, wie ihr Alltag als Hundemama aussieht.

Schläge und Stöße

Wohl aus Versehen veröffentlichte sie kürzlich ungeschnittene Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie sie ihren Hund misshandelt. Die Aufnahmen zeigen die Hundebesitzerin dabei, wie sie den Hund schlägt, kräftig wegstößt, anschreit und anspuckt, nachdem er sie angesprungen und sich ihrem Gesicht genähert hat.