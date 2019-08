Penis-Posting: Bonnie Strange wehrt sich gegen Sexismus-Vorwürfe

"Ich habe heute gelernt, dass es sexistisch ist, sich als Frau einen Penis mit Sonnencreme auf den Körper zu malen", schreibt die Mutter einer kleinen Tochter auf ihrem Instagram-Account.

2019 darf man das nicht mehr

"Jedes Mal und das schon fast zwei Jahrzehnte lang, wenn ich Sonnenmilch benutze, male ich (weil's so schön leicht zu malen ist) einen Sonnencreme-Penis auf mich oder auch auf andere, die ich eincreme (Frauen - Männer). Ich habe mich nie für eine Sexistin gehalten und würde mich auch eher als das absolute Gegenteil davon bezeichnen.”

Es sei gewissermaßen ein Hobby von ihr, Penisse auf "dreckige Autofenster, auf beschlagene Spiegel oder sogar in den Sand am Strand" zu malen. "Einfach so - just for fun. Aber das ist, wie mir heute in meiner Inbox erklärt wurde, 2019 nicht mehr ok. So was darf ich nicht machen und auch nicht witzig finden", ereifert sich die Influencerin.

Nicht besser als die AfD

Und weiter: "Denn Sonnencreme-Penisse (das wurde mir heute auch in meiner Inbox erklärt) seien nichts anderes als Sonnencreme-Hakenkreuze und somit wäre ich eigentlich nichts anderes als eine Rassistin und genauso Sche**e wie die AfD. Wow. Ich liebe 2019!", kommentiert sie ironisch.