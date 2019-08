Milka-Werbung: Dicke und rothaarige Kinder unerwünscht

Dicke Kinder sind unerwünscht

Die Schauspielerin Helen Raw teilte die Rollenbeschreibung mit folgenden Worten auf Twitter: "Seht euch nur die Wortwahl in einem Casting für eine Neun- bis Elfjährige an!" Neben dem Casting-Aufruf veröffentlichte Raw noch ein ergänzendes Papier der Agentur Spotlight. Auf diesem regen sich die Verantwortlichen über die bisherigen Einreichungen auf: "Bitte lest die Beschreibung! Wir suchen keine übergewichtigen Kinder, da es eine Schokoladen-Werbung ist."