Shitstorm: Modemarke verschickte Diätriegel an Plus-Size-Kunden

In der Marketing-Abteilung von Forever 21 ist etwas gewaltig schiefgegangen. Das Modeunternehmen sieht sich aktuell mit einem Shitstorm konfrontiert, weil es an Kunden, die kürzlich Kleidung in Übergrößen bestellten, auch gleich Diätriegel von Atkins mitschickten. Offensichtlich handelte es sich dabei um eine Werbe-Kooperation, die die beiden Unternehmen eingegangen waren.

Einige Kunden posteten auf Twitter Fotos ihrer "Geschenke". "Danke Forever 21, ich habe meine fünf Teile aus der Bestellung in der Plus-Size-Kategorie erhalten... oh und diesen Atkins-Riegel, der da hineingerutscht ist. Ich empfinde es als nicht sehr freundlich, wenn Leute mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe.(...)", schrieb eine Frau.

Fatshaming

Eine andere Kundin fragte sich, was man ihr damit suggerieren wolle: "Was versucht ihr mir damit zu sagen, Forever 21? Ich bin dick, ich soll Gewicht verlieren? Gebt ihr die Riegel auch Frauen, die nicht Übergrößen tragen?"