Hype um Plus-Size-Models: Fluch oder Segen fürs Selbstbild?

Wie bewirbt man Mode, damit sich möglichst viele potenzielle Kundinnen angesprochen fühlen? Eine Frage, an deren Beantwortung die Marke Plus Size Baby kürzlich kläglich gescheitert ist.

Um neue Unterwäsche und Leggings in Übergrößen anzupreisen, wurden die Produkte nicht der Zielgruppe entsprechend an kurvigen, sondern an dünnen Models fotografiert. Eine der Frauen schlüpfte mit beiden Beinen in eines der Beine einer XXL-Leggings – und führte so deren Dehnbarkeit vor. Die Fotos sorgten auf Twitter für Verständnislosigkeit.

"Wie sehr kann eine Firma ihre Kunden hassen?", schrieb eine Frau auf ihrem Account. Man habe bei Plus Size Baby scheinbar noch nichts von der Body-Positivity-Bewegung, die alle Körperformen als schön feiert, gehört. Das Modeunternehmen erhielt wohl so viele erboste Nachrichten zur Werbung, dass der Onlineshop nun offline ist.