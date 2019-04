"Sports Illustrated" zeigt erstmals Model mit Hijab und Burkini

Jedes Jahr wird die Bademoden-Ausgabe der Sports Illustrated mit Spannung erwartet. Dieses Jahr ist es eine ganz besondere. Erstmals seit seiner Ersterscheinung im Jahr 1964 zeigt das US-Magazin ein Model mit Hijab und Burkini.

Die am 8. Mai erscheinende Ausgabe zeigt Halima Aden. Die 21-Jährige wurde in einem Flüchtlingslager in Kenia geboren und wuchs in Minnesota auf. Die Somalierin nahm 2016 als erste Muslimin an einem Schönheitswettbewerb in Minnesota teil. Dort schaffte sie es bis ins Halbfinale.

Message an alle Frauen

Danach wurde sie von einer Modelagentur unter Vertrag genommen und feierte auf der New Yorker Fashion Week ihr Debüt bei der Modeschau von Kanye Wests Label Yeezy.