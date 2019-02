"Loch ist Loch": Lidl kassiert Shitstorm für Werbung

Posting gelöscht

Während sich viele Frauen von dem Werbesujet angegriffen fühlten, wurde es von einigen Männern verteidigt. Denn es liege an einem selbst, welche Querverbindungen man zieht, das Posting selbst beziehe sich ausschließlich auf Donuts und Werbung. In diese Richtung ging auch die erste Reaktion des Discounters. "Wir wissen ja nicht, an was du denkst. Wir reden von Donuts bzw. Bagels", hieß es in einer Stellungnahme des Social-Media-Teams.

Am Sonntagabend wurde das Posting dann aber doch gelöscht. "Wir haben soeben unseren Bagel vs. Donut Post gelöscht, da es zu sehr kontroversen Diskussionen gekommen ist, die wir so nicht führen möchten", schrieb Lidl gegen 21.00 Uhr. Zudem entschuldigte sich das Unternehmen bei jenen Menschen, die sich durch das Sujet verletzt gefühlt haben.