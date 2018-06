Stockholm verbietet sexistische Werbung

Stockholm folgt Paris

Stockholm folgt mit dem Verbot anderen europäischen Städten, die in der Vergangenheit ähnliche Verordnungen erlassen haben. In Berlin Mitte sagte man nackter Haut auf Werbeplakaten kürzlich den Kampf und setzte eine Jury ein, die sich mit dem Thema beschäftigt. Orientieren will sich der Stadtteil am Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wo es bereits seit 2014 einen entsprechenden Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung gibt.

Vergangenes Jahr beschloss der Pariser Stadtrat, entwürdigende Werbungen zu verbieten, nachdem eine Kampagne von Yves Saint Laurent eine heftige Kontroverse ausgelöst hatte (mehr dazu hier).