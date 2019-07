Shitstorm: Rihannas Model log über ihre Transsexualität

Transphobe Beiträge

Seit Mai sorgt das Model allerdings für Aufruhr, da sie sich gleich mehrmals zu transphoben Kommentaren in den Sozialen Medien herabließ. Unter dem Namen " Rissa Danielle" begann das Model im Frühling auf Facebook zu posten und stellte die Identität von Betroffenen infrage: "Transgender zu sein, macht dich NICHT zu einer Frau. Es macht dich einfach zum Transgender", schrieb sie in einem Beitrag. In einem anderen Post äußerte sie: "So wollen sie wahrgenommen werden. In einem biologischen Kontext gibt es Frauen und Männer. Dies ist die Welt im Jahr 2019."

Dreiste Lüge

Berichten zufolge wurde Pinkston darauffhin aus ihrer Agentur entlassen. Wenig später gab die 20-Jährige auf Instagram ein Statement ab, in dem sie behauptete, selbst eine Transfrau zu sein und sich schon früh habe operieren lassen.

Das war jedoch glatt gelogen, wie ihren Laufsteg-Kolleginnen unmittelbar auffiel.