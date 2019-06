Rihanna provoziert Donald Trump mit Mode-Label

Zu sehen ist sie mit einer weitgehend unbekannten Gruppe von Frauen, im Vordergrund zeigt sie das Shirt. "Immigrant" steht dort. Für Rihanna sei das vor allem ein durchaus "würdevolles" Wort. Sie sei selbst stolz darauf Immigrantin zu sein, geboren wurde Rihanna nämlich auf Barbados.

Kurz zuvor wandte sie sich bei den BET Awards in Los Angeles mit dem Thema an ihre Fans. "Man muss viel Aufmerksamkeit erregen, und nicht nur das, sondern als Ganzes, als Nation, alle Köpfe und Stimmen zusammenfügen und so laut wie möglich sein. Nur so hören Politik und Regierung tatsächlich zu, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Land genauso besorgt ist wie die Angelegenheit", erklärte die Sängerin.