SPÖ-Stiftungsrat Lederer fordert "Einser-Mannschaft" als ORF-Direktoren

Offener Geldhahn

Welche betrifft das konkret?

Weißmann hat klar formuliert, er wolle eine „Verländerung des ORF“, was ein klares Abwenden von urbanen Lebenswelten bedeutet. Begründet wurde das damit, dass zwei Drittel der Jungen nicht in Städten wohne – ich erlaube mir zu hinterfragen, ob der Musik-Geschmack 18-Jähriger 50 Kilometer von Wien entfernt wirklich so anders ist, dass man sich von der Stadt abwenden muss. Und was fürs Radio gilt, gilt erst recht fürs Fernsehen – und in der Folge für den Player.

Wo sehen Sie das Problem?

Das kann ökonomisch für den ORF schon einmal in Bezug auf die Werbung zur Belastung werden. Dazu will Weißmann noch frisches Geld – etwa aus einer Gebührenanpassung – für ein bis zwei Hauptabend-Sendungen je Bundesland in den nächsten fünf Jahren investieren sowie die gesamten Personalkosten von Social Media dort übernehmen. Da geht’s um Millionen. Bei aller Unterstützung für regionalen Content - da wurde der Geldhahn schon geöffnet, noch bevor ein Konzept durchgerechnet wurde. Ich sehe dahinter auch ganz klar ein politisches Kalkül der Türkisen. Dafür wurden nicht die vielen Opfer der ORF-Belegschaft gebracht, etwa mit dem Abbau von über 300 Mitarbeitern. Eine Ära des offenen Geldhahnes darf nicht stattfinden.

Danke für das Gespräch.