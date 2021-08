Weißmann ist für Außenstehende noch der große Unbekannte. „Das Produkt interessiert die Leute, nicht der Finanzer“, war einmal seine Begründung, warum er ORF-Präsentationen bisher nur als Zaungast verfolgte. Im ORF hat der 53-Jährige durchaus Gewicht: Seit 2012 verantwortet er als Chefproducer das TV-Programmbudget von jährlich über 300 Millionen.

Schon nach der letzten Wahl von Wrabetz 2016 sollte er zudem kaufmännischer Direktor werden, bis sich die SPÖ in letzter Minute querlegte. Der ÖVP-Freundeskreis habe den Preis für die Zustimmung zu Wrabetz zu hoch treiben wollen, hieß es – es wäre ein klassischer Personal-Wahl-Deal gewesen.

Der Oberösterreicher, der sich mit Laufen und Boxen fit hält, landete nach dem Publizistik- und Geschichte-Studium 1995 im aktuellen Dienst im Landesstudio Niederösterreich. Nach Zwischenstopps als Chef vom Dienst bei Ö3 und als stv. Chronik-Chef in der Radioinformation wurde er, erneut in Niederösterreich, 2003 stv. Chefredakteur unter Richard Grasl (heute KURIER). Ab 2007 war Weißmann als Fernsehchef für das tägliche „NÖ heute“ mitverantwortlich. Ab 2010 war er Büroleiter in der ORF-Finanzdirektion und beschäftigte sich intensiv mit wirtschaftlichen und finanziellen Themen. Intern wird ihm hohe Kompetenz attestiert.