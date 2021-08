Schnell ermittelt: Start-Ziel-Sieg für neuen ORF-Chef Weißmann

Auch der Amtsinhaber Alexander Wrabetz setzte alles daran, sich allen politischen Rahmenbedingungen zum Trotz zum vierten Mal an die Spitze des Unternehmens zu bugsieren: Da war etwa die Rede davon, seine Gegenkandidaten kämen aus der dritten Reihe, und außerdem sei Weißmann den bürgerlichen Stiftungsräten vom Kanzlermann Gerald Fleischmann diktiert worden. Noch am Tag der Neubestellung kursierte unter Journalisten ein Screenshot einer Videokonferenz, der das belegen sollte. Am Ende waren es sechs Stimmen aus dem roten Lager, die es für den Noch-ORF-General gab.

Der 61-jährige Langzeit-Chef reagierte emotional und betonte nach der Wahl, er sei vom Stiftungsrat „abgesetzt“ worden. Er will aber trotzdem die Ausschreibung und Besetzung von zentralen Funktionen im neuen, zur Besiedlung anstehenden ORF-Newsroom durchziehen. Unter anderem brachte Wrabetz „ZiB2“-Anchor Armin Wolf als Digitalchef ins Spiel.

Weißmann übte sich hingegen in Konstruktivität und betonte, er habe mit Wrabetz in den vergangenen zehn Jahren immer gut kooperiert. „Ich glaube, dass wir das in den nächsten Wochen sehr gut abarbeiten werden. Es wird dazu keine öffentliche Diskussion geben. Der Generaldirektor hat gesagt, er wird mich in wesentliche Diskussionspunkte mit einbeziehen.“ Und: „Mir ist es immer ums Haus gegangen, genauso wie dem Generaldirektor.“