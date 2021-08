Grün-Stiftungsrat Lockl: "System- und Kultur-Wechsel dringend notwendig"

Seit Montagfrüh wird spekuliert, dass auch die grünnahen und weitere Stiftungsräte Weißmann unterstützen könnten - was entsprechend "Gestaltungsspielraum", sprich, Vorschlagsrecht für Direktoren, bringen würde.

Leute vom Fach

Lothar Lockl, der für die Grünen spricht, betont in einem kurzen Telefonat: "Mir ist der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig." Dieser stehe vor enormen Herausforderungen bedingt durch technologischen Wandel und Konkurrenzsituation: "In den kommenden fünf Jahren braucht es deshalb ein ORF-Direktorium, das aus fachlich höchst kompetenten, parteifernen Personen besteht, die bewiesen haben, dass sie erfolgreich einen Sender oder ein Medium führen können. Es braucht ein Team mit positiven Veränderungswillen, dass die notwendigen wie die Digitalisierung und den Generationswechsel im Haus entschlossen in Angriff nimmt. Dieser System- und Kultur-Wechsel ist dringend notwendig, will der ORF künftig noch eine Rolle spielen – und das soll er.“

Die KURIER-Nachfrage, ob das bedeutet, dass auch die Grünen für Weißmann stimmen werden, beantwortet Lockl ausweichend: „Die Wahl ist am Dienstag.“