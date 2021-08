Stiftungsrat Lockl zur ORF-Wahl: "Kompetenz kommt vor Politik“

... Entscheidungsfindung im Stiftungsrat:

Ich bin überzeugt, dass wir im Stiftungsrat zu einer Entscheidung kommen werden, die den ORF und den Medienstandort stärkt. Es gibt im Stiftungsrat sehr viel Kompetenz aus unterschiedlichsten Bereichen, manche bringen einen regionalen Blickwinkel auf die Dinge ein, weil sie aus einem Bundesland kommen. Auch das ist wichtig, weil es hier um den Österreichischen Rundfunk geht. Was ich aber schon sehe ist, dass die Entscheidungsfindung in einem Gremium mit 35 Mitgliedern extrem komplex ist.

Rahmenbedingungen

... Relevanz des ORF:

Gerade in politisch und emotional aufgeheizten Zeiten, in denen es Fake-News gibt, in denen sich die Extreme aufschaukeln, kann der ORF punkten als unabhängiges Medium, als Ruhepol, als Fels in der Brandung, der für Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Seriosität in der Information, aber auch in der Unterhaltung steht. Das muss durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen abgesichert sein und das ist nicht gegeben.

... Medienpolitik in der Schockstarre:

Die österreichische Medienpolitik ist im Großen und Ganzen seit zehn Jahren in einer Schockstarre. Man hat auf die technologische Revolution und auf das Erstarken von Giganten wie Google, Facebook und Co. nicht reagiert und keine Antworten gefunden. Die österreichischen Medien konnten und können sich in diesem Umfeld nicht entsprechend entwickeln, weil es keine durch die Politik geschaffenen fairen Rahmenbedingungen gibt. Es herrscht gegenüber US-IT-Konzernen keine Chancengleichheit – weder für den ORF, noch für private Medien. Ich wünsche mir, dass man den Mut hat, Gesetze so zu verändern, dass neue Allianzen in Österreich möglich werden und eine Weiterentwicklung des Medienstandortes stattfinden kann. Ich bin der Überzeugung, dass es sonst für viele heimische Medien existenzgefährdend wird und gar nicht einmal zuerst beim ORF. Was das in der Folge für Österreich, seine Identität und die Pressefreiheit bedeutet, liegt auf der Hand.