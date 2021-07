Game of Küniglberg: ORF-Wahl in der Zielgeraden

Auch wenn an sich im Stiftungsrat seriöse Arbeit geleistet wird, gilt bei der ORF-Wahl die reine politische Farbenlehre. Da wird verquickt, was nicht zusammengehört – über Parteigrenzen hinweg. Ein Unwohlsein in der Koalition kann ebenso Folgen für den ORF haben, wie ein schneller Flirt einer Oppositionspartei mit der Macht. Dem will sich, soweit hat es sich herumgesprochen, kein externer Manager von Rang aussetzen. Bleiben also jene, die das Spiel gewohnt bzw. gewillt sind, es auszuhalten.

Hier greift dann die ORF-Logik: Wer von den Bewerbern vermitteln kann, dass er eine absolute Mehrheit an Stimmen hat, bekommt diese und mehr. Denn keiner will den neuen ORF-Chef später nicht gewählt haben. Das machte schon manch zuvor knappes Ergebnis plötzlich groß und bunt. Türkis hat aktuell eine relative Mehrheit von 16 Stiftungsräten; bei manch Unabhängigem schimmert’s auch durch. Die Absolute von 18 Räten scheint ohne koalitionäre Mithilfe möglich, zumal offen und nicht geheim abgestimmt wird. Auch das hatte die ÖVP-FPÖ-Koalition damals geändert.