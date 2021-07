ORF-Wahl: Lisa Totzauer tritt gegen Alexander Wrabetz an

Lisa Totzauer tritt bei der ORF-Wahl gegen Alexander Wrabetz an. Das gab die Channelmanagerin von ORF1 am Dienstag auf ihrer Webseite bekannt. Sie sei seit fast 25 Jahren im ORF tätig, betonte sie darin. Sie wende sich direkt an die Österreicherinnen und Österreicher als ihre Auftraggeber. Sie wolle das "größte und wichtigste Medienunternehmen in unserem Land leiten und in den kommenden Jahren in eine sichere Zukunft führen." Der ORF soll "in Medium sein, das für alle da ist und in Österreich für Sie gemacht wird". Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei "für unsere Identität wichtig".

Der ORF müsse in den kommenden Jahren "auch bei sich viel ändern", und sich der "modernen Mediennutzung anpassen". Der digitale Wandel mache auch "vor uns nicht Halt". Sie wolle diese Transformation "umsetzen".

+++ Mehr folgt +++