Alexander Wrabetz geht ohne Plan B in die vierte ORF-Wahl

Ihre Routine und Erfahrung in dieser Frage ist ja groß, also sollten Sie eine Idee haben, was künftig sinnvoll ist. Man spekuliert etwa immer wieder darüber, ob es weiterhin eine Technik-Direktion geben soll oder darüber, wie man das Zukunftsthema Digitalität in der Führungsstruktur abbildet etc.?

Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zunächst: Wir haben einen riesigen Sprung in der Digitalisierung in den Ablauf- und Produktionsprozessen gemacht, was durch die Corona-Pandemie nochmals beschleunigt wurde. Mit dem Abschluss des Bau-Projekts und der Einrichtung des Content Management Centers wird das nochmals einen Quantensprung geben. Dann kommen alle ORF-Medien voll digitalisiert aus einem Schalt- und Steuerungszentrum. Das ist fürs Publikum nicht so interessant, ist aber von großer Bedeutung für das zukünftige Arbeiten nach innen . Zuordnungen zu Direktionen ergeben sich in der Folge dann daraus. Um beim Beispiel Technik zu bleiben: Wo wir mehr fokussieren werden müssen, ist zum Beispiel das Access Management, weil wir künftig Inhalte nicht mehr nur über einige Fernseh- und Radio-Kanäle ausspielen, sondern über dutzende unterschiedliche Plattformen. Dafür braucht es nicht nur technisch gute Lösungen, sondern da geht es auch um Platzierungen, Umfeld, Marketing etc.. Also, das ist z.B. ein Feld, wo man die Aufgabe bündeln wird und das könnte bei einem Chief Digital Officer stattfinden. Aber da gibt es noch ein paar Funktionen mehr, wo man Aufgaben zusammenführen wird.

Dass eine oder andere Mitglied des mittleren oder oberen Managements wird als potenzieller Gegenkandidat bzw. mögliche Gegenkandidatin von Ihnen kolportiert, andere fürs Direktorium. Das ist viel Bewegung und Fantasie drin. Wie gehen Sie damit um, wie schätzen Sie das ein?

Ich werde mich natürlich nicht an Spekulationen beteiligen oder gar mögliche Kandidaten, wofür auch immer, bewerten. Ich glaube nur, dass es generell sinnvoll ist für das Unternehmen, wenn ein Schritt nach dem anderen gemacht wird und das meine ich auch in Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen. Das heisst, wenn jemand eine kleine Abteilung geführt hat, er oder sie dann eine größere übernehmen oder von einer größeren in die Geschäftsführung wechseln kann. Da ist für mich vieles vorstellbar.