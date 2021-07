ORF-Chef Wrabetz: „Eine kritische Situation“

Das ORF1-Channelmanagement war da nicht involviert, weil die aktuelle Information, wie Wrabetz ausführte, von dort vor längerer Zeit abgezogen und unter Verantwortung der zentralen ORF2-Information gestellt wurde. Dort würden auch „die relevanten Social-Media-Aktivitäten“ entstehen, wie etwa die geplanten für Tiktok sowie die bereits laufenden wie etwa die „ZiB" auf Facebook.

Richtig machen

Mit Konkurrenten um den ORF-Top-Job wollte sich Wrabetz am Montag - eigentlich - nicht beschäftigen. Er wolle nicht durchdeklinieren, wer sich vielleicht bewirbt und was die Konzepte, die man noch nicht kennt, bedeuten würden. Aber direkt an die Adresse der ORF1-Chefin und die bescheidene Sender-Performance gerichtet war der Hinweis, das erhoffte Erfolge etwa auf Social Media, nicht heiße, dass man Zuschauer mit dem Channel, für den man verantwortlich ist, nicht erreichen muss. Dass sei möglich, wie der Sport, die großen Unterhaltungsevents und auch Fiktionales es gezeigt hätten - „wenn man es richtig macht.“

Was die Führungspositionen im Newsroom betrifft, und das ist politisch brisant, will Wrabetz gleich nach der Wahl aktiv werden. Das will er umsetzen „mit transparenten Ausschreibungen und Besetzungsprozessen unter Mitwirkung der Redakteure sowie teilweise, dort, wo es um Strukturen geht, betriebsrätliche Mitsprache.“ Alles klar und transparent, so seine Ansage, und „unabhängig vom Wahlausgang.“