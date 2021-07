ORF-Stiftungsrätin Nepp: "Bin für die Abschaffung der Gebühren"

Wie sehen Sie den ORF programmlich aufgestellt? Seit 2018 gibt es auch im Fernsehen Channel-Manager.

ORF1, das große Sorgenkind, hat die Kurve gekratzt. Das hätte viel schlimmer ausgehen können, da bin ich eigentlich positiv überrascht. Wesentlich mitgespielt hat da sicher der Sport, wie jetzt die Quoten der Fußball-EM auch wieder zeigen. ORF2 hatte und hat ein gutes Standing, und das konnte der Sender beibehalten. Sehr positiv sehe ich ORFIII, das mit seinem Programm in Hinblick auf Kultur und Information überzeugt. Die Einschätzung mag auch daran liegen, dass dort viele Sendungen laufen, die ich selbst schaue. Ein großer Kritikpunkt meines Freundeskreises im Stiftungsrat ist und bleibt aber die Objektivität der Berichterstattung der ORF-Information.

Können Sie diese Kritik an einem Beispiel festmachen?

Da gibt es sehr viele, aber um nur eines zu nennen: Erst unlängst im Morgenjournal von Ö1, das ich schätze, weil es ausführlich und doch kompakt Information bringt, wurde ein Gespräch mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl nicht korrekt zusammengefasst. Das geht dann so auf Sendung. Man hat dann als Betroffener auch keine Möglichkeit mehr, das richtig zu stellen. Das schockiert nicht nur mich als Stiftungsrätin, sondern auch die Hörer. Ein anderes Beispiel war bei einer Pressekonferenz von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer im Zusammenhang mit dem Mädchenmord, bei dem eine Täter-Opfer-Umkehr durch den ORF-Fragesteller stattgefunden hat. So etwas stößt vielen ORF-Konsumenten auf. Fehlende Objektivität ist, meine ich, auch der Grund für viele zu sagen, dafür will ich keine GIS-Gebühren zahlen. Denn man erkennt die Absicht und ist verstimmt. Das hat in einem öffentlich-rechtlichen Sender nichts verloren.

Die Gebühren-Thematik muss für Sie eine schwierige Frage sein. Von FPÖ-Seite geht man immer wieder sehr vehement dagegen an, auf der anderen Seite sind Sie ORF-Aufsichtsrätin, wissen um die Budgetlage und müssen trachten, dass die Finanzierung gesichert bleibt.

Da sitzt man als Aufsichtsrätin zwischen zwei Stühlen. Ich verstehe natürlich das Ansinnen des Unternehmens, die Struktur aufrecht zu erhalten. Man muss aber offen die Frage in den Raum stellen, ob das Programm des ORF noch so weit den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt, dass Gebühren gerechtfertigt sind. Das sehe ich nicht, daher bin ich für eine Abschaffung der ORF-Gebühren und damit auf der Seite der Steuerzahler. Außerdem muss sich die ORF-Führung auch ändern in Bezug auf Kritik an fehlender Objektivität. Jeder Journalist soll und darf seine Gesinnung haben, aber er soll sie nicht auf Sendung bringen. Das soll der Zuseher, der Hörer, der Bürger nicht mitbekommen. Soweit ist man leider im ORF noch nicht, das hat man als Konsument binnen kürzester Zeit durchschaut.