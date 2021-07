SWR-Intendant Gniffke: "Muss egal sein, was ORF-Chef politisch denkt"

Ermöglicht werden derartige Projekte unter anderem dadurch, dass Ressourcenströme in Richtung digitaler Plattformen gelenkt werden. Damit komme es zu Veränderungen im linearen Programm. "Das muss aber nicht damit einhergehen, dass man schlechter wird. Wir müssen anders arbeiten. Wenn wir im Linearen alles so lassen, wie es ist, schaffen wir den notwendigen Wandel einfach nicht." Nicht geplant sei, Mitarbeiter sowohl im Fernseh-, Radio- und Text-Bereich als auch für die Betreuung der sozialen Medien einzusetzen. "Ich habe noch nie etwas von der eierlegenden Wollmilchsau gehalten."

Wenig hält er auch davon, sollte eine Partei - wie derzeit möglich - via Stiftungsrat den künftigen ORF-Generaldirektor praktisch im Alleingang bestimmen können. "Ohne Wenn und Aber: Das ist nicht mehr zeitgemäß, und ich erachte es als problematisch. Parteien spielen bei der Besetzung der öffentlich-rechtlichen Positionen zu Recht eine Rolle. Das ist auch in Deutschland so. Aber niemals in einem Ausmaß, das einer Partei erlaubt, durchzumarschieren und den Generaldirektor zu bestimmen. Da gibt es Checks and Balances", so Gniffke.

"Ich würde jedem, der bei der Besetzung des ORF eine Rolle spielt, raten, darauf zu schauen, wer ein guter Medienmanager ist", sagt der Grimme-Online-Award-Preisträger. Gerade in diesen Zeiten brauche man kluge Menschen an der Spitze. "Was diese politisch denken oder wählen, muss egal sein."

Die Vorstellung, dass der ORF mit der Besetzung der Generaldirektion plötzlich in die eine oder andere Richtung tendieren würde, erachtet Gniffke als "einfach nur naiv". "Das wird so nicht sein. Dafür kenne ich zu viele Kolleginnen und Kollegen beim ORF, die ihre Arbeit äußerst professionell machen. Aber ich weiß auch, dass es in der Politik nochmal eine andere Denkweise gibt. Manchmal wollen sie jemanden von ihrer Gnaden einsetzen, nur weil sie die Macht dazu haben. Es ist - wenn es nicht so ernst wäre - wie ein Spiel: Wer setzt sich durch bei der Besetzung?"

Wer sich durchsetzt, spielt mitunter auch bei Anträgen auf Rundfunkgebührenerhöhungen eine Rolle. "Das Beitragsverfahren alle vier Jahre ist immer ein Anlass, sich kritisch mit der Arbeit der öffentlich-rechtlichen Anbieter auseinanderzusetzen. Es ist kein Spaß, jedes Mal wieder argumentieren zu müssen. Aber ich stelle mich dieser Herausforderung aus Überzeugung, weil diese Form der Finanzierung der Garant unserer Unabhängigkeit ist", sagt Gniffke.

Und wie überzeugt man heutzutage Menschen von der Rundfunkgebühr? Man müsse mit ihnen reden und erklären, dass ein von wirtschaftlichen und politischen Einflüssen unabhängiges Medium notwendiger denn je sei, meint der SWR-Intendant. "Angesichts der Flut an Medienangeboten, die niemand mehr beherrschen kann, werden Leute immer einen Dienstleister haben wollen, der ihnen beim Sortieren von Informationen hilft. Sie sollen wissen, es gibt einen Anbieter, der unabhängig ist und ethischen sowie handwerklichen Standards folgt", wirbt der SWR-Intendant für sein Medienhaus.

Als dessen Aufgabe erachtet er es auch, die Kluft in der Gesellschaft möglichst klein zu halten. "Nicht alle sollen das Gleiche denken. Aber wir müssen im Gespräch bleiben und den Dialog aufrechterhalten." Dabei wolle man stilbildend sein und starte spätestens Anfang 2022 ein Dialogforum. "Dabei treten wir nicht nur selbst mit den Leuten in Kontakt, sondern bringen Menschen unterschiedlicher Auffassung ins Gespräch", erklärt Gniffke. Geplant sei zudem bis Ende seiner Funktion als Intendant 2024, jeden zweiten jungen Menschen im Südwesten Deutschlands mindestens einmal am Tag mit einem Angebot zu erreichen: "Das schaffen wir im Moment definitiv nicht."