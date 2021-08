Alexander Wrabetz: "Man wird von mir hören"

Haben Sie sich verkalkuliert? Sie haben, so behaupte ich, stets geschickt angedeutet, man könnte was bekommen – oft waren es nur Versprechen, manchmal auch Handfestes, wenn ich an einen Vizekanzler Strache beim Workout in einer EU-Sendung denke, an Grüne als Nicht-Parlamentspartei bei Nationalratswahl-Diskussionen, über Kanzler Kurz als Dauergast im Hauptabend…

Wie man nun sehen konnte, sind diese Interpretationen stark übertrieben. Das ist alles nichts, was Einfluss hat, wenn es um sehr wichtige Dinge geht.

Welche Überschrift bekommt der ORF in Ihren Memoiren, wird vielleicht jede Wahl ein eigenes Kapitel? Wie wäre es mit einer Anlehnung an Simmel „Und Alex ging zum Regenbogen“ oder der Totenhosen-Zeilen „Hier kommt Alex mit seiner Horrorshow“?

(lacht) Nein, der ORF ist ein wahnsinnig prägender Abschnitt in meinem Leben gewesen, den ich enorm positiv erlebt und gern gemacht habe. Daran wird sich nichts ändern, auch wenn es manchmal schwierige Umstände gegeben hat.

Im Sinne des ORF, seines Programmes und der Gebührenzahler sollte jetzt ja weitergearbeitet werden, was ich mir nicht einfach vorstelle. Die Mühen der Tiefebene erreichen in diesen Stunden Ihren Konkurrenten Roland Weißmann mit der Team-Findung. Gab es schon Kontakt zwischen Ihnen – telefonisch, persönlich?

Wir hatten bereits letzte Wochen ein zweistündiges Treffen, bei dem wir den Fahrplan und die wichtigsten Punkte besprochen haben. Das werden wir als regelmäßiges Jour fix fortführen. Außerdem ist er qua seiner jetzigen Funktion ohnehin in die wesentlichen Dinge involviert, wenn es etwa ums Budget fürs nächste Jahr geht, um Programmschwerpunkte usw. Dazu kommen nun beispielsweise Gespräche in Hinblick auf eine ORF-Gesetzesnovelle etwa mit den Verlegern. Also, ich bin zuversichtlich, dass es gut funktionieren wird.