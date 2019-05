Kulturaufreger überall: Das wird man ja wohl nicht sagen dürfen

So wettert also der italienische Kulturminister gegen eine Nitsch-Ausstellung in Mantua; so wird das Ende des Life Balls von allerlei „Endlich“–Geraune in den Onlineforen begleitet; so schwingt die Politik Appelle an die Kunst- oder Medienfreiheit dann, wenn sie sich an die jeweils richtige Klientel richten, und winkt diese Angelegenheiten durch, wenn es „die Anderen“ betrifft.

Dass dort, wo die Politik ihr Geschäft an der Kultur verhandelt, Nuancen verloren gehen, ist keine Überraschung. Und dass Kultur aufregt, eigentlich gut: Gesellschaftliche Veränderungen in jede Richtung brauchen immer auch den Widerstand – als Korrektiv, als Kompromiss-Einmahnung. Wer bei Gegenwind gleich ins Wehklagen verfällt, ist in ruhigeren Zeiten gratismutig.