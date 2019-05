Grazer Maifeier: SPÖ soll Gabalier-Lieder untersagt haben

In Graz sorgt ein angebliches Verbot von Andreas-Gabalier-Liedern auf der Maifeier für Misstöne zwischen der SPÖ und der steirischen Coverband „4you“. Die Gruppe hat laut eigenen Angaben am 1. Mai nach den Ansprachen von mehreren SPÖ-Politikern am Hauptplatz aufgespielt.

„Nach dem Song ,Hulapalu‘ von Andreas Gabalier stürmt eine Sprecherin der SPÖ auf die Bühne und verlangte ein Musikverbot in Graz für diesen Künstler“, schrieb Bandmitglied Johann Reisinger am Donnerstag auf Facebook.