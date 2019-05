Nach Liederverbot: Gabalier wirft SPÖ Faschismus vor

„Eigentlich ist es nicht nur traurig und ein Skandal, eigentlich ist es Faschismus in seiner reinsten Form“, kommentierte Gabalier den Vorfall nun in einem Facebook-Video. „Wer alles mit Händen und Füßen tritt, das nicht der eigenen Weltanschauung entspricht, hat mit Toleranz aber sowas von gar nichts zu tun“, sagte er in Richtung SPÖ. Er selbst sei Arbeitgeber für zigtausende Leute, tatkräftiger Steuerzahler und leiste einen großen Beitrag zu unserem Sozialsystem, erklärte Gabalier.