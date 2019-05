FPÖ schäumt wegen Böhmermann-Interviews im ORF

Das Interview mit Jan Böhmermann im ORF-" Kulturmontag" samt anschließender Distanzierung beschäftigt die Social Media-Auftritte der FPÖ und deren Sympathisanten. Der deutsche Satiriker hatte in einem aufgezeichneten Gespräch in der für ihn typischen Manier stark überzeichnete Kritik an der Regierung geübt und die Österreicher als "acht Millionen Debile" bezeichnet.

"Darf Beschimpfen"

" Böhmermann darf im ORF die Österreicher pauschal beschimpfen. Na das wird die ORF-Zwangsgebührenzahler aber sicher freuen", ätzte FPÖ-Chef Heinz Christian Strache auf Facebook.