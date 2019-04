ORF entfernt Satire - maschek lädt "rechtlich einwandfreie Version" hoch

Nachdem der ORF einen Satirebeitrag von maschek wegen rechtlicher Fragen aus der TVThek entfernt hat, legt die Satiretruppe nach: Am Samstag war auf YouTube und Facebook eine "rechtlich einwandfreie Version" abzurufen, die eine entscheidende Passage mit einem lauten Ton überdeckt.

In der Original-Version in "Willkommen Österreich" hieß es an dieser Stelle noch in Richtung Vizekanzler Strache "vom Neonazi zum Sportminister – eine typisch österreichische Karriere", jetzt legten maschek ein lautes "Biiiiiiiiiep" darüber.

Hier die neue Version: