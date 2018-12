Die besten Kulturgeschichten vom Wochenende: Ochs, Esel, Udo und Chuck

Auch ein sicherer emotionaler Hafen sind längst die hochklassigen TV-Serien geworden. Ein Name taucht bei den besten besonders oft im Abspann auf: Chuck Lorre. Seine Laufbahn im Fernsehbusiness ist gepflastert mit Erfolgen, so entwickelte er die Serien Grace, Cybill, Dharma & Greg, Young Sheldon, Two and a Half Men, The Big Bang Theory und Mom. Auch ihn haben wir interviewt.