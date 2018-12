Semmering-Weltcup-Plakat: Nackte Skifahrerin erhitzt Gemüter

Eine nackte Frau und aufgespießte Tiere auf rotem Hintergrund: Mit diesem Sujet werden derzeit die bevorstehenden FIS-Weltcuprennen der Damen (28. und 29. Dezember) am Semmering beworben. In den sozialen Medien findet das Motiv wenig Anklang: „Sexistisch“, „peinlich“ und „geschmacklos“ lauteten am Wochenende noch die freundlicheren Kommentare.