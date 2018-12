Harald Schmidt und Michael Niavarani: Frechheit siegt

Harald Schmidt und Michael Niavarani. Zwei lästern fröhlich drauflos, und einer hat den Giftzahn dabei. Das war das Setting Donnerstag im restlos ausverkauften Burgtheater:

Harald Schmidt kehrt für einen Abend zurück auf die Bühne aus seinem Leben als „Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung“ und mutiert zum Schnellfeuergewehr, durchgeladen mit Scherzen und Sottisen. Wie der intelligenteste TV-Unterhalter seiner Generation das Jonglieren mit zynischen Querschlägern, bissigen Sidekicks und beißendem Spott praktiziert, ist hohe Schule der Beiläufigkeit.

Michael Niavarani ist nicht ganz so tiefenentspannt, aber dem Late-Night-Showman, den sie in der Medienwelt einst „Dirty Harry“ nannten, durchaus ebenbürtig, was die nach oben offene Spaß-Skala an Provokation und Verarschung betrifft. So lebt der ganze Abend, wovon auch Provokation lebt: vom Unerwarteten und Unberechenbaren.

Schmidt musste seine Pianistenkarriere aufgeben „wegen seiner verfluchten Elfenbein-Allergie“ und quasselt seither querdenkerisch, vieldeutig, doppelbödig. Und wird dafür gefeiert als Genie postmoderner Humorkultur.