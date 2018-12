Seit 50 Jahren ist der Teufel los

Ist es die Flucht vor der Digitalisierung handgemachter Kreativität? Vielleicht.

Ärger über die Beliebigkeit, mit der Musik in geradezu unsportlicher Manier auf Knopfdruck verfügbar wird, die gestreamt, oder als Massenware heruntergeladen, auf elektronischer Halde liegt? Der Höhlenbewohner weint.

Ein Album – ob alt oder neu, aber im Idealfall aus Vinyl – ist schließlich dazu da, um darin zu blättern, bevor man hineinhört.

Schon wieder ein Klassiker. Er zeigt auf eine Wand gekritzelte Klosprüche und die wohl berühmteste und versiffteste Toilette der Rockgeschichte. Sie waren schließlich immer für Überraschungen gut, die Briten. Der stille Ort des Austritts. Ein halbes Jahrhundert vor dem Brexit, wird er von jugendlichen Rotzlöffeln als Covermotiv gewählt. Die Rolling Stones nehmen in den Londoner Olympic Studios das Album Beggars Banquet auf.

Eine aus zehn Songs bestehende Werkschau, deren Erscheinen in der Phase des gesellschaftlichen Umbruchs von der Fangemeinde als Wiederkehr zur Tradition, zum Rock, Blues, Folk und als Abkehr vom psychedelischen Irrflug erleichtert zur Kenntnis genommen wird.

Drei Alben, Let It Bleed, Sticky Fingers und Exile on Mainstreet sollten folgen. Begründet ist damit der eigentliche Mythos der Stones.