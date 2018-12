"Mary Poppins": Die Wiederkehr der starken Nanny

Stimmt es, dass nicht einmal Ihr Ehemann wusste, wie gut Sie singen können?

Ja, das stimmt. Denn ich singe zwar gerne, habe das bisher aber nie vor anderen Leuten gemacht. Und schon gar nicht vor Menschen, die mir nahestehen – das ist für mich noch peinlicher.

Aber angeblich singen Sie immer beim Duschen. Hat Sie Ihr Mann da nie gehört?

Unsere Badezimmertür ist ziemlich schalldicht. Um mich zu hören, müsste er mit mir gemeinsam unter der Dusche stehen – aber da singe ich nicht. (lacht)

Der Film spielt in den 1930er Jahren, also in der Zeit, in der die „Mary Poppins“-Bücher geschrieben wurden. Wie wird, Ihrer Meinung nach, das junge Publikum heute auf die eher strikten Erziehungsmaßnahmen des Kindermädchens reagieren?

Der Regisseur des Films, Rob Marshall, lässt den Film ganz bewusst in den Krisenjahren der Zwischenkriegszeit spielen, weil er meint – und da gebe ich ihm völlig recht –, dass heute vieles an die damalige Depression erinnert. Rücksichtsvolles Benehmen und Mitgefühl sind gerade in Krisenzeiten besonders wichtig – damals wie heute. Man muss Kindern auch möglichst liebevoll Grenzen setzen, denn nur so kann man sie auf die Welt außerhalb der Familie vorbereiten. Meiner Ansicht nach war es viel zu lange aus der Mode, zu Kindern auch „Nein“ zu sagen. Glauben Sie mir: als Mutter weiß ich wie schwer das ist. Ein Teil des Erfolges von Mary Poppins ist sicher auch, dass sie Disziplin einfordert. Mir hat das als Kind imponiert, dass man sich innerhalb gesetzter Grenzen irgendwie sicherer fühlen kann.

Wie war eigentlich Ihre eigene Erziehung? Hatten Sie in Ihrem Leben auch so jemanden wie eine strenge Mary Poppins?

Meine Großmutter hat diese Rolle bei mir gespielt. Sie war streng und liebevoll zugleich – und sie hatte magische Fähigkeiten, wenn es darum ging, aus dem Kühlschrank oder aus dem Backrohr Köstlichkeiten hervorzuzaubern. Sie war auch eine wunderbare Geschichtenerzählerin und in jeder Beziehung „cool“.

Was glauben Sie: Wie „cool“ sind Sie in den Augen Ihrer Kinder?

In den Augen meiner kleinen Tochter Hazel bin ich sehr cool. Aber noch ist sie kein Teenager und der Cool-Faktor könnte also noch etwa zehn Jahre anhalten. Danach werde ich für sie ganz plötzlich so langweilig und altbacken sein, wie alle Mütter von Teenagern.

(Von Gabriele Flossmann)