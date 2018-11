In den Medien sind Daten das neue Maß aller Dinge

Auch umgekehrt wird ein Schuh draus: Denn der Umgang mit der neuen unbegrenzten Verfügbarkeit von Nachrichten will auch vom Konsumenten gelernt sein, will dieser nicht in eine Aufregungsfalle tappen.

Als Nachrichten noch in eng begrenzten Gefäßen gefangen waren – in der Tageszeitung am Morgen und der „Zeit im Bild“ am Abend –, waren sie auch als Empörungsvorlage enden wollend. Jeder noch so berechtigte Ärger über die Politik fand nur Nahrung für relativ kurze Zeit.

Nun aber kann der Empörte sich den ganzen Tag aufschaukeln – es findet sich immer ein Artikel, sagen wir, zum Flüchtlingsthema. Wer sich in diesem Angebot verfängt, dem verstellt sich der Blick auf die reale Bedeutung: Der endlose Strom an Aufreg-Gelegenheiten übertönt jeden noch so fundierten statistischen Hinweis – Kriminalität gesunken, die meisten Sexualstraftaten finden zu Hause statt – auf die realen Verhältnisse.