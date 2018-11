"Lindenstraße": Einstellung geplant - nach 34 Jahren soll Schluss sein

Die ARD will nach 34 Jahren die Kultserie " Lindenstraße" einstellen. Das Ende soll 2020 kommen. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden, teilte der Westdeutsche Rundfunk ( WDR) am Freitag in Köln mit. Die letzte Folge soll im März 2020 laufen.

Am 8. Dezember 1985 strahlte die ARD die Serie zum ersten Mal aus, die immer wieder aktuelle Themen aufgreift. Im Schnitt schalten zur Zeit sonntags 2,5 Millionen Zuschauer ein. Hinzu kommen Abrufe über Mediatheken, Internet-Livestream und App.